Défense | L’US Army ouvre l’African Lion 25 en Tunisie

African Lion 25, le plus grand exercice militaire dirigé par les États-Unis en Afrique démarre dans quatre pays : Tunisie, Ghana, Sénégal et Maroc. Avec la participation de plus de 10 000 soldats de plus de 40 pays.

Philip Regina

African Lion 25, le principal exercice annuel du Commandement des États-Unis pour l’Afrique, débutera officiellement le 14 avril 2025 en Tunisie. Des activités seront menées au Ghana, au Sénégal et au Maroc à partir de mai. Avec plus de 10 000 soldats de plus de 40 pays, dont 7 alliés de l’Otan, l’édition de cette année sera la plus importante de l’histoire de l’exercice.

Mené par la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine en Afrique (Setaf -Af), l’AL25 améliore l’interopérabilité, renforce la préparation et établit des partenariats stratégiques grâce à un entraînement réaliste et multi-domaines. Les exercices couvrent les domaines terrestre, aérien, maritime, spatial et cybernétique, contribuant ainsi à l’objectif commun de renforcement de la sécurité et de la stabilité sur le continent.

«African Lion 25 est le plus grand exercice interarmées multinational de l’Africom en Afrique. Il démontre les capacités de la force totale en renforçant la préparation stratégique et l’interopérabilité avec nos partenaires et alliés africains pour se déployer, combattre et gagner dans un environnement multi-domaines complexe», a déclaré le général de division Andrew C. Gainey, commandant général de la Setaf-Af.

Les principaux événements comprennent des exercices d’entraînement sur le terrain, des opérations aéroportées et amphibies, des forces d’opérations spéciales, l’insertion rapide Himars (Hirain), l’assistance humanitaire civique et les engagements de préparation médicale. Les nouvelles capacités testées comprennent l’entraînement intégré à la cyberdéfense et les systèmes de nouvelle génération tels que le système d’armement d’escadron de nouvelle génération (NGSW) de l’armée de terre.

African Lion 25 se déroulera en Tunisie, au Maroc, au Ghana et au Sénégal. Les pays participants sont :

En Tunisie : Égypte, Ghana, Kenya, Libye, Nigéria, Espagne, Tunisie et États-Unis.

Au Maroc : Cameroun, Cap-Vert, Djibouti, États-Unis, France, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Hongrie, Israël, Kenya, Maroc, Nigéria, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.

Au Ghana : Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Libéria, Sénégal, Togo et États-Unis.

Au Sénégal : Côte d’Ivoire, Mauritanie, États-Unis, Pays-Bas, Sénégal et États-Unis.

Les pays observateurs comprennent la Belgique, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, l’Inde, le Qatar et la République du Congo, ce qui témoigne d’un vif intérêt pour la coopération régionale et la sécurité collective.

Lancé en 2004, African Lion est devenu l’exercice militaire américain le plus important sur le continent. Les événements de cette année renforcent l’engagement des États-Unis en faveur de partenariats durables et démontrent notre capacité à répondre aux crises et à dissuader les menaces en promouvant la paix par la force.

African Lion 25 vise à renforcer la capacité de l’armée américaine à réagir rapidement, à opérer de manière avancée et à s’entraîner aux côtés de ses alliés et partenaires. Conçu pour répondre aux défis de sécurité communs, l’exercice améliore la préparation, renforce la portée stratégique et favorise l’émergence de solutions innovantes.

Traduit de l’anglais.

Source : US Army.