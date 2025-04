Sauver l’école tunisienne : L’appel pressant du FTDES suite au drame de Mezzouna

Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a lancé un cri d’alarme ce mardi 15 avril 2025, suite au drame survenu hier à Mezzouna, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

L’effondrement d’un mur dans un lycée de la région a coûté la vie à trois élèves et blessé grièvement deux autres, suscitant une vive indignation et mettant en lumière la vétusté alarmante des infrastructures dans les écoles publiques.

Face à ce drame, le FTDES appelle le gouvernement à prendre des mesures urgentes notamment la mise en place d’un plan de sauvetage immédiat pour rénover et sécuriser les écoles, les collèges et les lycées publics à travers le pays.

Dans son communiqué, l’organisation a pointé du doigt les politiques d’austérité estimant que celles-ci ony conduit à l’abandon progressif des infrastructures scolaires et au désengagement de l’État de sa mission fondamentale de garantir un accès à une éducation sûre et de qualité pour tous.

« Au lieu d’être des espaces d’apprentissage et d’épanouissement, les établissements scolaires tunisiens se transforment en lieux de danger, de violence et de mort lente », déplore le FTDES, qui souligne que « toute réforme éducative digne de ce nom doit impérativement commencer par le respect de la dignité des élèves et des enseignants, ainsi que par la création d’un environnement scolaire sain et sécurisé ».

Outre l’appel à un plan de sauvetage urgent, le FTDES exige l’ouverture immédiate d’une enquête rigoureuse et transparente afin d’identifier et de traduire en justice toutes les personnes ayant des responsabilités administratives et pénales dans ce drame, y compris celles ayant fait preuve de négligence.

Enfin, le FTDES a estimé que le drame de Mezzouna « n’est que le tragique symptôme de l’effondrement progressif des services publics en Tunisie et de la crise profonde qui frappe le secteur de l’enseignement», tout en exprimant son inquiétdue quant à la dégradation avancée des infrastructures qui touche des centaines d’établissements scolaires, exposant quotidiennement élèves et personnel éducatif à des risques considérables, et ce, particulièrement dans les régions marginalisées.

Y. N.