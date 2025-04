Tunisie | Pluies dès ce soir, intensification attendue demain

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit pour ce soir des pluies, parfois accompagnées d’orages, sur les régions ouest du nord et du centre de la Tunisie.

Dans un bulletin publié ce mardi 15 avril 2025, l’INM, précise que ces précipitations pourraient localement devenir abondantes au cours de la nuit, en particulier à l’extrême nord-ouest du pays, ajoutant que la situation météorologique devrait évoluer demain, avec des pluies persistantes sur les régions de l’ouest durant la matinée, avant de s’étendre dans l’après-midi aux zones Est du nord et du centre.

Ces précipitations seront accompagnées d’orages et pourraient gagner en intensité avec des cumuls pouvant atteindre entre 30 et 70 millimètres, prévient l’INM qui a également mis en garde contre de fortes rafales de vent qui pourraient survenir lors des épisodes orageux, en particulier sur les hauteurs et dans les régions du sud du pays.

Y. N.