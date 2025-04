Tunisie | Restauration du Ksar Ouled Soltane à Tataouine

Ksar Ouled Soltane, l’ancien grenier fortifié d’origine berbère, à Tataouine, dans le sud de la Tunisie, vient d’être restauré, grâce à l’Agence italienne de coopération au développement (AICS).

Pour célébrer l’événement, une cérémonie a été organisée lundi 14 avril 2025, en présence de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, de la directrice de l’AICS) à Tunis, Isabella Lucaferri, du directeur de l’Institut national du patrimoine (INP), Tarek Baccouche, et de représentants des autorités locales.

Selon l’AICS, qui l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, le point de vente de produits locaux du Groupement de développement agricole féminin de Tataouine a également été inauguré à cette occasion.

Cette action fait partie du projet Rinova – Assainissement environnemental, création d’emplois et développement territorial à Tataouine, mis en œuvre par la municipalité de Nuoro (Italie), en collaboration avec l’association Arcs Tunisie, un projet pilote qui vise à promouvoir un développement territorial durable et résilient à travers la gestion des déchets, le soutien à l’économie locale et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel.

A cette occasion, Prunas a exprimé son admiration pour l’implication active des femmes rurales, soulignant leur contribution essentielle à la dynamique locale et à l’innovation sociale. Un bel exemple de coopération tuniso-italienne au service des territoires et des collectivités locales, conclut l’Aics dans une note.