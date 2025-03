Quand le G7 enterre la cause palestinienne !

Dans la Déclaration commune de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 tenue à Charlevoix (Québec, Canada), le 14 mars 2025, il n’y a aucune référence à la solution à deux Etats Israël-Palestine. On parle désormais d’«horizon politique palestinien», aussi vague qu’ambigu. Une manière d’enterrer la cause d’un peuple occupé, humilié et martyrisé depuis près de 80 ans.

Dans leur déclaration, les membres du G7 «ont souligné l’impératif d’un horizon politique pour le peuple palestinien, obtenu grâce à une solution négociée au conflit israélo-palestinien qui réponde aux besoins et aspirations légitimes des deux peuples et favorise une paix, une stabilité et une prospérité globales au Moyen-Orient».

La référence à une solution à deux États, évoquée dans un précédent projet également relancé par les médias internationaux, a donc disparu.

La déclaration finale indique également que les membres du G7 «ont affirmé leur volonté de travailler avec leurs partenaires arabes sur leurs propositions visant à tracer la voie à suivre pour la reconstruction de Gaza et la construction d’une paix durable entre Israéliens et Palestiniens».

Ces chers ministres des Affaires étrangères des puissances occidentales, soutenant toutes l’Etat génocidaire d’Israël, ne nous expliquent pas comment ils conçoivent «une paix durable entre Israéliens et Palestiniens»… sans Etat Palestinien. Ils ne nous disent pas non plus ce qu’ils entendent par «horizon politique palestinien», si ce n’est l’enterrement purement et simplement de la cause palestinienne après son abandon par ceux-là même qui sont censés la faire vivre : les Arabes, plus soumis que jamais à la Pax Americana.

