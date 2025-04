Don coréen à la Tunisie pour soutenir sa résilience climatique

L’Agence coréenne de coopération internationale (Koika) prévoit de lancer en Tunisie en 2026 un projet de cinq ans axé sur l’agriculture intelligente face au changement climatique, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, a révélé Mohamed Hassan, chargé des projets au sein de l’organisation, le 5 avril 2025.

Ce projet, doté d’un budget de 13,5 millions de dollars US financé par un don de la Koika, vise à améliorer la productivité des grandes cultures et de l’olivier, ainsi que la résilience du secteur agricole face au changement climatique et notamment de la sécheresse dont souffre le pays depuis au moins six ans.

Il s’agira d’identifier des solutions adaptées au contexte tunisien pour les besoins d’irrigation et d’amélioration des semences. Les interventions porteront également sur l’investissement dans la recherche pour optimiser les conditions de production de certaines cultures stratégiques.

Dans le cadre de cette initiative, des sites pilotes ont été identifiés dans les fermes de l’Office des terres domaniales (OTD) situées dans les gouvernorats de Nabeul, Kairouan et Béja.

La réalisation de ce projet devrait contribuer à renforcer le système agricole en Tunisie et parallèlement la sécurité alimentaire, d’autant plus qu’il cible les grandes cultures, et notamment des céréales, dont le pays importe chaque année d’importantes quantités pour satisfaire ses besoins.

En raison de la sécheresse, la Tunisie a produit environ 300 000 tonnes de céréales en 2023, signant ainsi sa pire récolte des cinq dernières années. Selon les données compilées par l’Office des céréales, le pays a produit en moyenne 637 000 tonnes de céréales entre 2020 et 2024.