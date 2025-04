Le poème du dimanche | ‘‘Ma patrie est un visage’’ de Tahar Ben Jelloun

On ne présente plus l’écrivain marocain Tahar Ben Jelloun, romancier, nouvelliste, poète, essayiste, journaliste et peintre.

Né en 1947 à Fès, Ben Jelloun a suivi des études de philosophie et de psychologie.

Prix Goncourt en 1987. Son œuvre, importante, est connue à l’échelle mondiale. La poésie traverse et marque son écriture. Elle dit la terre natale, le mal de vivre, la douleur, l’amour des siens, la réalité du monde, le regard critique, vigilant, entre colère et tendresse.

Partage son temps entre le Maroc et la France.

Quelques recueils de poésie : Hommes sous linceul de silence, 1971; Les

amandiers sont morts de leurs blessures, 1976; A l’insu du souvenir, 1980; La remontée des cendres, 1991; Douleur et lumière du monde, 2022.

Tahar Bekri

Ma patrie est un visage

une lueur essentielle

une fontaine de source vive

C’est une main émue

qui attend le crépuscule

pour se poser sur mon épaule

C’est une voix

de sanglot et de rire

un murmure pour les lèvres qui tremblent

Ma patrie n’a d’horizon

qu’une tendresse retenue

dans des yeux noirs

une larme de lumière

sur les cils

C’est un corps de tourments

précieux

comme une touffe de racines

voisin de la terre chaude

C’est un poème

engendré par l’absence

un pays à naître

au bord du temps et de l’exil

après un sommeil profond

suspendu à un arbre

aux branches fragiles

frappées par le vent

Ma patrie est une rencontre

qui a eu lieu sur un lit de feuillage

une caresse pour dire

et un regard pour dormir

un pays à l’écart des mots

tant le souvenir est meurtri

Entre nos doigts

un ruisseau

pour que le silence soit

Mon visage est de ce ciel obstiné

vide

blessé par l’élégance du refus

Ma chute notre amour

arbre saigné

défiguré par la grâce rompue

une même douleur

de nos corps s’est emparé

Reste ce poème

pour le deuil tardif

d’une partie qui n’a plus de visage.

Tanger, 4 juin 1979

A l’insu du souvenir, Ed. Maspero, 1980.