HPV et vaccination | L’appel à la raison du Dr Rim Abdelmalek

Face aux fausses informations et aux inexactitudes alarmantes concernant le papillomavirus humain (HPV) et la campagne de vaccination, Dr Rim Abdelmalek a partagé un statut afin de rétablir avec clarté et précision les faits essentiels.

Le message de Dr Abdelmalek se veut un appel à la raison et à la confiance envers la science médicale, soulignant l’importance cruciale de la vaccination, notamment pour les jeunes filles, afin de prévenir des souffrances inutiles et des drames familiaux :

Facebook est une arme à double tranchant. Bien utilisé, il sert à communiquer, informer, rapprocher et éduquer. Utilisé par les mauvaises personnes, il devient nocif vu la masse de fausses informations qui peuvent être véhiculées.

Certains illuminés, y compris des médecins, se croient plus intelligents, plus honnêtes et plus éthiques que les experts et les chercheurs. Mais avoir fait médecine ne veut pas dire qu’on maîtrise toutes les pathologies !

Ces porteurs d’alarme sont sous l’influence de la théorie du complot, du charlatanisme ou des antivax!

Plusieurs horreurs sont en train de circuler, on va essayer de garder la tête froide et d’y répondre

1- HPV est une infection sexuellement transmissible : c’est faux. HPV est un virus nu, ubiquitaire, résistant sur les objets, les vêtements, la peau, les surfaces…il se transmet par un toucher, un contact peau contre peau, contre muqueuse ou contre objet. Une mère le transmet à son fœtus, puis à son bébé, même en faisant ses changes ou sa toilette. On peut le contacter au sein de la famille, parmi les amis, au travail, à la salle de sport, au spa, à l’onglerie …et cerise sur le gâteau, ceux qui manipulent les verrues sans masque peuvent le contracter par voie respiratoire !

2- les filles vierges ne contractent pas le virus: c’est faux! D’authentiques cancers du col sont observés chez des jeunes femmes vierges. De plus, quand elle va se marier, qui dit que son mari ne l’a pas contracté auparavant ?!

3- il suffit de dépister : non c’est insuffisant ! Les cancers du col touchent les femmes de 30 à 45 ans. Elles arrivent fréquemment à un stade avancé nécessitant chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie. Elles laissent derrière elles des enfants et des familles cassées par la souffrance, l’absence puis le décès.

4- HPV est bénin : pas toujours! Il est responsable des verrues, végétations et hyperplasie des surfaces cutanées et muqueuses. Sur les 230 types, il y en a qui donnent des cancers ! À leur tête 16 et 18 inclus dans le vaccin

5- Il est responsable uniquement du cancer du col: faux! Il donne le cancer de la langue, amygdales, palais, cavum, pharynx, larynx, bronches, poumon, sein, col utérin, vulve, vagin, anal, vessie, verge

6- le vaccin donne une infertilité : faux! C’est plutôt HPV qui peut être responsable de stérilité masculine.

7- L’immunité peut le contrôler : pas toujours! Ce virus est capable de persistance et de nouvelles infections! La persistance génère de l’inflammation puis des atypies puis le cancer, tout ça à bas bruit et sans douleur jusqu’à ce qu’on le découvre pour débuter le voyage aux enfers, le patient et tout son entourage d’enfants, parents …!

8- Le vaccin n’est pas efficace, est dangereux et récent ! Faux, faux et faux!. L’histoire du vaccin a débuté dans les années 80, des expériences bien menées ont été faites sur 20 ans. Il est efficace, bien toléré et utilisé depuis 19 ans!!

9- Le vaccin est dangereux : faux! Le vaccin est un médicament, tout médicament génère des bénéfices mais il peut donner des effets indésirables mineurs qui sont acceptés dans la grande balance du rapport « bénéfices – risques ». La pharmacovigilance est dédiée à la surveillance des effets indésirables une fois le médicament sorti à la pratique courante. Il n’y a pas eu de signalement d’effets graves pouvant indiquer qu’il doit être retiré en 19 ans!!! Au contraire, il a réussi à diminuer la fréquence des cancers dans les pays qui l’ont utilisé

10- On est un pays musulman, nous ne sommes pas des occidentaux ! Les virus touchent l’être humain et non les races, ni les croyances!! Parmi les 143 pays, Il y a des pays arabes et musulmans qui l’utilisent dans le calendrier vaccinal !

On a débuté par les filles mais on peut aussi l’indiquer dans le futur pour les garçons. C’est le meilleur moyen de prévenir le préjudice esthétique, psychologique des verrues et l’impact social et sanitaire des cancers!

Les médecins qui peuvent en parler sont les dermatologues, les gynécologues, les oncologues, les ORL, les infectiologues, les virologues, les anapath, les urologues et je m’excuse si j’en oublie mais pas du tout les charlatans, les citoyens illuminés et d’autres spécialistes cliniques qui ne font pas la différence entre infection, portage, maladie, atypies, dysplasie et cancer, qui ne comprennent pas ce qu’ils lisent vu leur insuffisance au niveau du jargon spécialisé !!

J’attends qu’il soit mis en vente ou qu’on inclut les garçons pour vacciner mon fils!! D’ailleurs on peut faire du rattrapage jusqu’à 26 ans le temps voulu!! Pour la rubéole, on avait commencé par les filles puis on a inclus les garçons ! Toutes stratégie est évolutive et ce pour l’intérêt des citoyens et non pour leur faire du mal!

Vaccinez vos filles pour les protéger !!