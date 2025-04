Tunis | Mobilisation des pharmaciens avec leur confrère Raouf Jemaai

Les pharmaciens ont observé ce vendredi 17 avril 2025 un rassemblement devant le ministère de la Santé, et ce, en soutien à leur confrère Dr Raouf Jamaai condamné à 10 ans ferme dans l’affaire des nourrissons de la maternité de la Rabta.

Dans un communiqué, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens de Tunisie a exprimé sa gratitude et sa sincère reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont participé et contribué au succès du rassemblement organisé ce jour, estimant que cette « participation massive témoigne d’un engagement sans faille, d’une conscience aiguë et d’une véritable appartenance à une profession noble qui mérite d’être protégée et respectée ».

Le Conseil a par ailleurs réitéré son soutien indéfectible au Dr Raouf Jamaai condamné par la Cour d’appel de Tunis à huit mois de prison pour chaque bébé décédé en mars 2019 à l’hôpital de la Rabta suite à une infection nosocomiale causée par une alimentation parentérale contaminée.

Y. N.