Le tiers des entreprises italiennes en Tunisie opèrent dans le textile  

«Il y a plusieurs décennies, l’Italie a été pionnière en matière d’investissement dans le textile en Tunisie. Nous avons été parmi les premiers à croire au grand potentiel de la Tunisie dans ce secteur. Aujourd’hui, environ un tiers des quelque 1 000 entreprises italiennes présentes dans le pays opèrent dans le textile», l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas.

Le diplomate, qui s’exprimait lors du 1er Sommet tuniso-européen du textile, mardi 15 avril 2025, à Monastir, a ajouté que «dans ce secteur, la collaboration est profondément ancrée dans le passé, mais surtout, elle est résolument tournée vers un avenir d’innovation, de durabilité et de croissance partagée.»

Au cours de ce sommet, un protocole d’accord a été signé entre la Fédération tunisienne du textile et de l’habillement (FTTH) et la Confédération européenne de l’habillement et du textile (Euratex).

Rappelons que la Tunisie est neuvième dans la liste des fournisseurs de vêtements de l’Union européenne.