CST | Festival des Sciences du 23 au 25 avril à Kairouan

La Cité des Sciences de Tunis (CST) organise et anime le Festival des Sciences de Kairouan, du 23 au 25 avril 2025, à l’Institut supérieur des études technologiques.

La CST joue un rôle clé dans la diffusion de la culture scientifique et de l’innovation auprès de toutes les catégories de la société à travers toute la Tunisie. Cette mission s’inscrit dans une politique nationale visant à renforcer une société et une économie inclusives et fondées sur la connaissance et le savoir.

Cet évènement est organisé dans un esprit d’ouverture et d’intégration avec le système national de formation, d’éducation, d’enseignement, de recherche et d’innovation, et à l’occasion du 25e anniversaire de la création de l’Institut supérieur des études technologiques de Kairouan.

Élèves, étudiants et grand public sont invités à découvrir les activités scientifiques animées par la Cité des Sciences au sein des espaces de l’institut.

La CST aspire à contribuer à l’édification d’une culture scientifique nationale basée sur une approche interactive et participative, tout en favorisant la décentralisation et la proximité. Cette dynamique s’inscrit dans la perspective d’un développement économique et social global et durable en Tunisie.

Au Programme :

Soirées d’observation astronomique pour admirer les étoiles ainsi que Mars et Jupiter à travers des télescopes;

Conférence scientifique sur la structure de l’Univers;

Spectacles sous le Planétarium numérique mobile;

Ateliers scientifiques interactifs et spectaculaires utilisant de l’azote liquide, ainsi que des expériences sur la pression, le vide, les vibrations et la biologie moléculaire;

Démonstrations scientifiques et technologiques avec des lunettes de réalité virtuelle.

Communiqué