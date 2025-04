OIM | Accompagnement sûr et digne pour un retour volontaire depuis la Tunisie vers la Guinée (Photos)

Dans le cadre d’une opération de retour volontaire organisée en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations Tunisie (OIM), 142 migrants irréguliers de nationalité guinéenne ont été rapatriés ce jeudi 17 avril 2025, depuis l’aéroport de Tunis-Carthage.

L’OIM affirme que les migrants ont bénéficié d’un accompagnement sûr et digne pour retourner volontairement depuis la Tunisie vers la Guinée Conakry, en précisant que cette opération a été menée dans le cadre de son programme d’Assistance au Retour volontaire et à la Réintégration (AVRR) et en coordination avec les autorités nationales tunisiennes.

Ce programme vise à offrir des solutions durables et personnalisées pour soutenir la réintégration des migrants dans leur pays d’origine, ajoute la même source, en citant le témoignage de l’une des personnes ayant bénéficié de ce programme: «Mon cousin est rentré volontairement avec l’OIM et m’a encouragé à faire de même. Je veux rentrer chez moi, retrouver ma mère et poursuivre mes études de mécanique. ».