La flotte de la marine tunisienne s’enrichit de deux patrouilleurs

Mise en service, hier, jeudi 17 avril 2025, à la base navale principale de La Goulette (banlieue nord de Tunis) des deux patrouilleurs maritimes «Tazarka» et «Menzel Bourguiba» au sein de la flotte de la marine nationale.

La cérémonie, présidée par le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, s’est déroulée en présence de l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Joey Hood, du commandant de la 6e flotte américaine et de hauts responsables militaires et civils des deux parties, cite un communiqué du département.

L’entrée en service de ces deux patrouilleurs maritimes intervient dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis.

À cette occasion, le ministre de la Défense s’est félicité des relations historiques profondes entre les deux pays et de leur partenariat stratégique privilégié fondé sur l’intérêt commun et le respect mutuel, louant le niveau de la coopération bilatérale à tous les niveaux et l’engagement commun de mettre en œuvre la feuille de route 2020-2030.

Tout en rappelant que la Tunisie constitue un facteur de stabilité et source de sécurité dans la région, le ministre a souligné que notre pays est soucieux de booster cette coopération bilatérale au service des intérêts des forces armées tunisiennes, notamment en matière de développement des capacités opérationnelles, d’échange d’expertise dans le domaine de la formation militaire et de fourniture d’équipements et de matériels spécialisés.

Il a ajouté que l’entrée en service de ces deux patrouilleurs ne manquera pas de contribuer à la protection des frontières maritimes de la Tunisie face aux défis sans cesse grandissants et à la diversité des risques et des menaces, tels que la traite des personnes, la contrebande, le crime organisé, la migration irrégulière et le terrorisme.

Pour sa part, l’ambassadeur des États-Unis à Tunis, a souligné que le niveau de coopération en matière de défense entre les deux parties vient démontrer que la Tunisie est un allié principal non membre de l’Otan, mettant l’accent sur son rôle-clé dans le renforcement de la sécurité régionale à travers la lutte contre le trafic maritime illicite et la lutte contre le terrorisme, ainsi que ses contributions en matière de transport aérien pour les missions d’aide humanitaire en Afrique.

Le commandant de la 6e flotte américaine a également mis en valeur le rôle vital que jouent les partenariats solides pour assurer la sécurité maritime, réaffirmant l’engagement de son pays à continuer à collaborer avec la Tunisie au service de la sécurité et la stabilité de la région méditerranéenne.