Tarek Ben Chaabane prend les rênes des Journées Cinématographiques de Carthage

La direction des emblématiques Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) pour 2025 a été confiée à Tarek Ben Chaabane, annonce le ministère des Affaires culturelles.

Figure incontournable du paysage culturel tunisien, critique éclairé et maitre de conférences de l’enseignement supérieur en sciences et techniques dans l’audiovisuel et le cinéma, Tarek Ben Chaabane, qui a été à la tête de la cinémathèque tunisienne, a été nommé directeur général de cette 36e session des JCC.

Celle-ci se déroulera par ailleurs du du 13 au 20 décembre 2025, annonce le ministère des Affaires culturelles dans une note diffusée ce vendredi 18 avril.