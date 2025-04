Néjib et Issam Chebbi condamnés à 18 ans de prison, le jour de commémoration de la mort de leur père

Issam Chebbi, secrétaire général du Parti Républicain, et son frère aîné Néjib Chebbi, président du Front national du salut, ont été condamnés à 18 ans de prison dans l’affaire dite de «complot contre l’Etat», samedi 19 avril 2025, le jour même de la commémoration du décès de leur père, Abdelaziz Chebbi, l’ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats.

C’est ce qu’a rapporté Faiza Rahem, l’épouse d’Issam Chebbi, dans un poste Facebook sous le titre «C’est ainsi que l’on enterre la justice» où elle écrit que l’ancien bâtonnier «avait appris à ses enfants l’amour de la patrie, l’attachement à la vérité, à la liberté et à la dignité», ajoutant que «Néjib et Issam Chebbi ont écopé de dix-huit ans de prison pour avoir seulement exprimé leur opinion et fait face au despotisme».

«Malgré la douleur et le choc de ce verdict injuste, nous sommes plus déterminés qu’auparavant à poursuivre sur la même voie. L’injustice ne nous fera pas peur et la répression ne nous détournera pas du droit qui ne saurait être vaincu car celui qui avance sur la voie de la liberté ne saurait revenir en arrière», a écrit Faiza Rahem dans son poste. Et d’ajouter : «Je suis certaine que si leur père était encore vivant, il aurait gardé la tête haute et il leur aurait dit ‘‘Je suis fier de vous’’. Car celui qui a formé des hommes qui ne négocient pas quand il s’agit de principes ne meurt pas. Et celui qui enfanté des militants qui font passer la patrie avant leur liberté, reste vivant au fond de nous et au fond de chacun qui croit encore que la Tunisie mérite mieux».

Rappelons qu’Issam Chebbi est incarcéré à la prison de Mornaguia depuis avril 2023 et que Néjib Chebbi était, au moment de sa condamnation, en état de liberté.

I. B.