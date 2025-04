Bientôt, un réseau continu de marchés agricoles en Tunisie

WorldFMC et Utap lancent le premier réseau de marchés agricoles

Une rencontre s’est tenue dimanche 27 avril 2025 à Tunis pour le lancement officiel d’un projet pilote pour la création du premier réseau continu de marchés agricoles en Tunisie, prévu pour le 22 mai prochain.

La rencontre a réuni le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), Moez Ben Zaghdane et le directeur de la World Farmers Market Coalition (WorldFMC) et de Campagna Amica, Carmelo Troccoli, en présence d’Alfonso Pecoraro Scanio, ancien ministre de l’Agriculture qui a signé la loi italienne sur la multifonctionnalité agricole en 2001, aujourd’hui président de la Fondation UniVerde et du comité scientifique de Campagna Amica.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération technique entre l’Utap et WorldFmc, qui vise à organiser le marché agricole tunisien sous une nouvelle forme et avec des normes modernes, dans chaque région.

«Il est important d’étendre le réseau des marchés agricoles pour soutenir les petits producteurs et l’agriculture familiale», a déclaré Pecoraro Scanio à l’agence italienne Ansa, soulignant qu’«en Italie, la diffusion de ces marchés est l’un des résultats de la réforme qui a introduit la multifonctionnalité et a aidé des dizaines de milliers d’entreprises agricoles, souvent dirigées par des femmes et des jeunes, à se développer et implique des millions de consommateurs chaque année.»

«Ce projet de la coalition mondiale vise à diffuser une agriculture durable et familiale qui préserve les traditions et les produits locaux. En Tunisie, cela pourrait également favoriser un tourisme attentif à la découverte de nouvelles expériences culturelles», a aussi souligné Pecoraro Scanio, aujourd’hui également professeur de tourisme durable aux universités de Milan Bicocca, Rome Tor Vergata et Naples Federico II. L’expert italien s’est entretenu avec le président de l’Utap sur le tourisme durable et l’importance de sa relance en Tunisie.