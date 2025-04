Tunisie | Sans stabilité, il n’y aura pas de relance de l’investissement

Alors que l’Europe, son principal partenaire et investisseur, s’enfonce dans une crise socio-économique profonde nécessitant la recherche d’alternatives économiques crédibles, durables et non idéologiques, la Tunisie devra œuvrer à projeter une image de stabilité et la traduire durablement dans la réalité.

Elyes Kasri *

On entend parler de temps à autre de fermetures d’usines étrangères installées en Tunisie et d’autres opérateurs étrangers y prospectant des opportunités d’investissement, dans l’attente d’une éventuelle et souhaitée concrétisation.

Ma modeste expérience de quelques décennies de diplomatie économique et même de direction, pendant près de quatre ans, du bureau de promotion des investissements extérieurs à Washington (API avant la création de la Fipa) me font penser qu’en dépit de ses nombreux avantages comparatifs, malheureusement en constante érosion depuis deux décennies, en commençant par la fin du règne de Ben Ali pour en arriver à la transe révolutionnaire aux relents anticapitalistes, l’élément le plus dissuasif pour tout investisseur étranger en Tunisie, dans un monde en phase de fluidité et d’incertitudes exceptionnelles, est l’opacité qui plane sur l’avenir de notre voisinage et surtout sur l’avenir de la Tunisie même tant du point de vue réglementaire, fiscal que sociopolitique.

Un «génie» tunisien de la gouvernance avait déclaré que le capital est «jabene» (lâche) **. Malgré tous ses errements et défauts, ce politicien avait mis le doigt sur un facteur fondamental pour tout investisseur étranger, à savoir la phobie de l’incertitude et l’exigence de stabilité et de prévisibilité.

Alors que l’Europe, son principal partenaire et investisseur, s’enfonce dans une crise socio-économique profonde nécessitant la recherche d’alternatives économiques crédibles, durables et non idéologiques, la Tunisie devra œuvrer à projeter une image de stabilité et la traduire durablement dans la réalité.

Ce n’est qu’à cette condition qu’elle pourra espérer regagner l’attractivité qu’elle a pu avoir à une certaine époque et probablement mieux avec un modèle socio-économique viable et prometteur de prospérité durable pour tous les opérateurs, nationaux et étrangers.

* Ancien ambassadeur.

** L’ancien Premier ministre islamiste Hamadi Jebali (2011-2013).