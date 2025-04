Vent de panique parmi les géants américains de la technologie!

Sale temps pour les géants américains de la technologie. Un procès se déroule actuellement contre Meta, qui risque de se faire amputer d’Instagram et de WhatsApp, et un autre s’ouvrira, dans les jours à venir, contre Google. Ces procès peuvent mener au démantèlement de ces deux entreprises pour pratiques antitrust. Les enjeux sont grands et de vives inquiétudes s’expriment sur les conséquences. Les experts estiment que les États-Unis s’exposent à des pertes économiques et, in fine, leur puissance sera endommagée et ils perdront la course technologique.

Imed Bahri

Dans un contexte de concurrence technologique mondiale croissante, la dissolution de grandes entreprises américaines pour des motifs antitrust menace de saper le leadership américain et de donner à la Chine l’occasion de dominer la scène technologique.

Dans une analyse publiée dans The National Interest, l’ambassadeur Robert O’Brien, ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis et président d’American Global Strategies, considère que les États-Unis doivent veiller à ce que leurs plus grandes entreprises technologiques restent compétitives sur la scène mondiale.

La Federal Trade Commission (FTC), qui fait partie de l’héritage de l’ancien président américain Joe Biden, a commencé son procès antitrust contre Meta (ex-Facebook). Désormais, le spectre de la dissolution de l’entreprise plane, notamment en l’obligeant à vendre Instagram et WhatsApp.

O’Brien affirme que même si l’objectif déclaré de ces actions est de freiner les pratiques monopolistiques et de promouvoir la concurrence, l’approche du comité menace de porter atteinte à la sécurité nationale des États-Unis, à leur force économique et au leadership technologique mondial du pays.

O’Brien soutient qu’à une époque où les États-Unis sont engagés dans une concurrence féroce avec la Chine pour la suprématie technologique, le démantèlement de l’une des entreprises innovantes les plus prospères du pays serait une victoire stratégique pour Pékin. De plus, une telle décision serait en conflit avec le programme commercial du président Donald Trump qui se concentre sur le renforcement de la résilience de l’économie américaine.

La Commission fédérale du commerce devrait donc reconsidérer sa stratégie avant qu’elle ne cause des dommages durables aux États-Unis.

La suprématie technologique américaine menacée

Meta, qui possède un certain nombre d’applications telles que Facebook, Instagram et WhatsApp, est l’une des entreprises les plus innovantes d’Amérique. Ensemble, ces plateformes servent des milliards d’utilisateurs dans le monde entier, offrant des moyens de communication sans précédent tout en contribuant au commerce et au rayonnement culturel. Instagram, que la société a acquis en 2012 pour 1 milliard de dollars, et WhatsApp, qu’elle a acquis en 2014 pour 19 milliards de dollars, ont tous deux prospéré sous la direction de Meta.

La compétition technologique entre les États-Unis et la Chine est la course scientifique la plus importante de notre époque dont dépend la sécurité nationale américaine. Contrairement à la Chine, qui s’appuie sur des entreprises publiques et des projets de recherche gouvernementaux massifs, les États-Unis s’appuient presque entièrement sur des entreprises du secteur privé pour suivre cette course.

Les principales entreprises technologiques américaines, telles que Meta, sont essentielles pour maintenir l’avance des États-Unis dans le développement des technologies du futur, à un moment où la Chine investit agressivement pour dépasser les États-Unis. O’Brien affirme que forcer Meta à vendre Instagram et WhatsApp fragmenterait sa portée mondiale et donnerait aux entreprises chinoises comme ByteDance et Tencent un avantage décisif.

Ces deux dernières entreprises bénéficient du soutien du gouvernement chinois et ne sont pas confrontées à un démantèlement forcé, ce qui leur permet de dominer les marchés mondiaux, laissant les États-Unis derrière en termes d’innovation et d’influence.

Taxes, réglementations et amendes antitrust

O’Brien explique que les plateformes de Meta ne sont pas seulement des réseaux sociaux, ils constituent une infrastructure vitale pour la recherche et le développement et un moyen de promouvoir les valeurs américaines.

La dissolution de Meta enverrait également un signal au monde selon lequel les entreprises technologiques américaines sont des cibles même dans leur propre pays. Cela encouragerait des réglementations plus strictes à l’étranger, telles que des taxes sur les services numériques et des exigences de divulgation forcée des données, qui épuiseraient les ressources des entreprises technologiques américaines et pas seulement de Meta. La prolifération des taxes, réglementations et amendes antitrust entravera la capacité de l’Amérique à innover car les pertes de revenus dues au démantèlement et aux sanctions réduisent les investissements dans les technologies. La recherche et le développement à grande échelle ralentiront dans des domaines tels que l’intelligence artificielle qui alimente les systèmes de défense, les technologies quantiques qui sécurisent les communications et les réseaux 5G qui soutiennent la résilience économique et militaire.

En cherchant à démanteler Meta, le message envoyé aux organismes responsables de la réglementation à Bruxelles et ailleurs est clair: c’est une «saison ouverte» contre les plus grandes entreprises américaines. Cette approche porte atteinte à la politique commerciale America First (L’Amérique d’abord) du président Trump, envoyant par exemple un message à l’Union européenne (UE) selon lequel toute perte subie en raison des tarifs douaniers américains élevés peut être simplement compensée par «l’autre poche de l’Oncle Sam» en poursuivant les grandes entreprises technologiques américaines par le biais de poursuites antitrust.

En revanche, les géants technologiques chinois progresseront sans de telles restrictions, dominant les marchés et établissant des normes techniques mondiales. Les applications chinoises comme WeChat et Douyin vont atteindre le sommet de la scène mondiale. L’UE et d’autres organismes de réglementation ne tentent cependant pas d’interférer dans les affaires des entreprises chinoises.

Les partisans du démantèlement de Meta affirment que sa taille massive étouffe la concurrence mais cette affirmation ignore le contexte plus large. L’arène technologique n’est pas un jeu à somme nulle confiné aux frontières des États-Unis mais un champ de bataille mondial. Instagram et WhatsApp n’ont pas dépéri sous la direction de Meta. Bien au contraire, ils ont prospéré, ont surpassé leurs concurrents et ont innové à grande échelle. Même des concurrents plus petits comme Snapchat, Signal et Telegram sont présents et en pleine croissance. Quant au TikTok chinois, il est un géant à part entière prouvant que la taille de Meta n’entrave pas l’existence d’un marché dynamique.

Pour O’Brien, la véritable menace pour la concurrence n’est pas Meta mais les géants technologiques chinois soutenus par leur État car selon lui ils ne font l’objet d’aucune surveillance antitrust.

O’Brien estime que ce démantèlement punitif du leadership technologique américain n’a rien à voir avec la dissolution de Bell dans les années 1970 dont rêvent certains bureaucrates de la Commission fédérale du commerce. Il s’agit plutôt d’une stratégie erronée qui conduira les États-Unis à perdre la course technologique face à leurs plus grands adversaires. Les États-Unis doivent maintenir la capacité de leurs principales entreprises technologiques à être compétitives à l’échelle mondiale. Dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la vitalité économique et de la mise en œuvre du programme America First de Trump, la FTC devrait abandonner cette campagne de démantèlement. Il conclut: «Le leadership de l’Amérique en matière de technologie est la source de sa force Préservons-le, ne le perdons pas».