Tunisie | Les voyagistes affectés par la nouvelle loi sur les chèques

Une forte baisse du chiffre d’affaires des agences de voyages a été enregistrée à cause de la nouvelle loi sur les chèques entrée en vigueur début février dernier.

C’est ce qua révélé le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV), Ahmed Bettaïeb, ce lundi 28 avril 2025, dans l’émission ‘‘Ahla Sabah’’ sur Mosaïque, en précisant que cette baisse varie entre 20 et 30% d’une agence à une autre. Plusieurs secteurs économiques fonctionnent désormais en espèces, ce qui est inacceptable, a ajouté le responsable syndical, en insistant sur la nécessité de trouver des solutions alternatives pour le recouvrement, afin d’aider le consommateur et de soutenir les transactions commerciales.

M. Bettaieb a, également, souligné l’absence d’un moyen de paiement de remplacement pour les chèques, appelant à la mise en place de mécanismes via les banques ou les sociétés de financement pour offrir des facilités de paiement aux clients.

I. B.