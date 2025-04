France | Meurtre dans une mosquée du Gard

Un drame choquant a eu lieu ce week-end dans le département du Gard, dans le sud de la France, lorsqu’un homme a été agressé à l’arme blanche et tué en pleine prière dans une mosquée. L’attaque, d’une violence rare, suscite une forte émotion, non seulement en France mais aussi au-delà.

L’agression s’est produite à la mosquée de La Grand-Combe, une petite ville du Gard. La victime, un homme âgé d’une trentaine d’années, a été tuée sur place malgré l’arrivée rapide des secours.

Le suspect, un individu d’une quarantaine d’années, a été interpellé immédiatement après l’attaque. Selon les autorités françaises, cet homme ne semblait pas avoir de lien direct avec la communauté musulmane locale et aurait des antécédents psychiatriques.

Le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a rapidement réagi en exprimant sa consternation et a ordonné un renforcement immédiat de la sécurité autour des mosquées de tout le pays. Bien que la nature exacte de l’attaque reste à établir, la piste d’un acte motivé par la haine religieuse n’est pas écartée. D’autant plus que le tueur à lâché une phrase hostile à l’islam et aux musulmans dans la vidéo qu’il a tournée alors que sa victime agonisait. Les autorités françaises ont annoncé qu’une enquête serait menée pour déterminer les véritables raisons de cette agression.

Un climat de méfiance et de violence

En France, des rassemblements de solidarité sont prévus dans plusieurs villes, notamment à Paris et à Lyon, où des citoyens de toutes confessions se rassembleront pour rendre hommage à la victime et affirmer leur rejet de la violence. La communauté musulmane a exprimé son soutien à la famille de la victime tout en appelant à un calme absolu et à une réflexion collective.

Cet assassinat survient dans un climat tendu en France, marqué par une série d’attaques contre des lieux de culte musulmans ces dernières années. La montée de l’islamophobie, couplée à des discours politiques polarisés, nourrit un environnement de méfiance et de violence. Si cet incident s’avère isolé, il n’en reste pas moins un signal inquiétant de montée des tensions religieuses en France.

Djamal Guettala