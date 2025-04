Tunis | Le verdict sur la libération de Me Souab attendue demain

La justice examinera demain matin, mardi 29 avril 2025, la demande de libération de l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab en détention depuis une semaine.

C’est ce qu’a fait savoir son fils Saeb Souab, via un post publié ce lundi 28 avril 2025 sur sa page Facebook, en commentant : «La nuit porte conseil ».

Cette annonce fait suite à une seconde audition d’Ahmed Souab qui s’est déroulée aujourd’hui et ses avocats ont plaidé pour un non-lieu concernant les charges retenues contre lui, tout en demandant sa libération.

Notons que Me Sami Ben Ghazi avait annoncé un peu plus tôt cette après-midi qu’aucune décision n’avait été prise quant à la libération ou le maintien en détention de Me Souab et a appelé à ne pas écouter les rumeurs.

La justice se prononcera donc demain à ce propos.

Y. N.