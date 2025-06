La Cité des sciences de Tunis (CST) annonce l’ouverture des inscriptions pour l’École d’été en sciences de l’environnement pour les collégiens.

L’École d’été en Sciences de L’environnement pour les collégiens se tiendra du 2 au 4 juillet 2025 de 9h30 à 13h30 sur le thème de Laboratoire de physico-chimie de l’environnement & du développement durable.

Les thèmes proposés concernent le changement climatique, l’adaptation des plantes aux changements climatiques, les sols en santé et agriculture durable, pollution des eaux

L’évènement est organisé par la Cité des Sciences et en collaboration avec l’Institut national de recherches en génie rural, eaux et forêts (INGREF) et prévoit des ateliers de démonstration participatifs, des expériences ludiques ainsi que des jeux pédagogiques en vue de sensibiliser les élèves du collège aux enjeux de l’environnement, notamment, les changements climatiques et les enjeux de l’eau, les encourager à adopter des comportements éco-responsables.

L’École vise également à développer leur esprit critique et leur engagement citoyen, en intégrant des activités expérimentales dans une ambiance de laboratoire, ajoute encore la même source.

Y. N.