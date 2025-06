Le plastique, principale menace pour les tortues marines en Tunisie

À l’occasion de la Journée mondiale des tortues marines, célébrée chaque année le 16 juin afin de sensibiliser le monde à l’importance de préserver ces espèces aquatiques menacées, le WWF Afrique du Nord réitère son engagement en faveur de la protection de ces créatures, qui jouent un rôle fondamental dans le maintien de la stabilité de l’écosystème marin.

Les efforts de l’ONG se concentrent sur la sauvegarde des habitats naturels et la réduction des menaces qui pèsent sur les tortues marines, grâce à des actions menées en coordination avec des organisations partenaires et des experts régionaux au sein du Réseau des tortues marines d’Afrique du Nord (NastNet).

Dans une note, le WWF Afrique du Nord souligne l’importance d’impliquer les communautés locales dans les efforts de conservation, en appelant à réduire la consommation de plastique afin de protéger les habitats des tortues marines, en soutenant les politiques et initiatives de conservation et en sensibilisant à leur importance écologique.

L’organisation souligne également la nécessité de promouvoir des techniques de pêche durables pour minimiser les prises accessoires de tortues et exhorte les gens à éviter de s’approcher des tortues marines dans l’eau, à ne pas déranger les tortues en période de nidification et à signaler toute tortue blessée ou en détresse aux autorités, sans les toucher.

La Tunisie abrite trois espèces de tortues marines : la tortue caouanne (Caretta caretta) (appelée localement «Fakroun Bhar» ou «Gley» à Sfax), fréquemment observée, la tortue verte (Chelonia mydas), rarement observée, et la tortue luth (Dermochelys coriacea), régulièrement observée.

Ces données proviennent du projet Common (Réseau de gestion et de surveillance des côtes pour la lutte contre les déchets marins en Méditerranée), mené par l’Institut national des sciences et technologies de la mer et financé par l’Union européenne.

Les déchets plastiques représentent plus de 95% des débris marins en Méditerranée et constituent une menace majeure pour les tortues marines de la région, car elles risquent de confondre le plastique flottant avec les organismes dont elles se nourrissent. Une fois ingéré, le plastique peut provoquer une sensation de satiété et bloquer leur instinct alimentaire, provoquant malnutrition, occlusion intestinale ou suffocation.

Outre la pollution plastique, les tortues marines sont victimes du commerce illégal, une pratique répandue en Tunisie.

Ils sont confrontés à plusieurs menaces, notamment la pollution lumineuse qui les désoriente, le changement climatique, comme l’élévation du niveau de la mer et les changements de courants, les collisions avec les navires, l’urbanisation et la destruction des plages de nidification et des habitats naturels.