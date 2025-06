Les tensions diplomatiques n’empêchent pas le business entre Algérie et la France

Malgré les tensions diplomatiques entre Alger et Paris, qui durent depuis un an et ont été marquées par des échanges musclés entre les dirigeants des deux pays, le géant français de l’énergie TotalEnergies a obtenu un contrat majeur dans le secteur gazier en Algérie.

L’Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (Alnaft) a annoncé, mardi 17 juin 2025, à Alger, à l’issue de l’appel d’offres international «Algeria Bid Round 2024», le premier lancé dans le pays depuis 2014.

TotalEnergies a remporté, en consortium avec QatarEnergy, l’attribution du champ d’Ahara, situé dans le sud-est de l’Algérie, près de la frontière avec la Libye. C’est la première fois que l’entreprise qatarie pénètre le marché algérien.

Outre ce contrat, le consortium composé de l’Italien Eni et du Thaïlandais Pttep a remporté le champ de Reggane II.

Un autre contrat a été attribué au consortium Zangas-Filada pour le champ de Toual II, également dans le sud-est du pays.

La Chine est également présente avec deux accords : l’un pour Sinopec sur le champ de Guern El Guessa II, dans le sud-ouest, et l’autre pour Zpec sur le champ de Zarafa II, au cœur du Sahara algérien.

Les contrats définitifs, a déclaré Mourad Beldjeham, président d’Alnaft, seront signés d’ici le 30 juillet.

Agences.