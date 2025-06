Tunisie | SOS Villages d’Enfants : 21 réussites au baccalauréat 2025

L’Association SOS Villages d’Enfants Tunisie a annoncé avec fierté la réussite de 21 de ses jeunes à la session principale du baccalauréat 2025.

Les 21 jeunes sont issus des différents villages : 4 à Gammarth, 10 à Siliana, 4 à Mahres, et 3 à Akouda, précise l’Association qui a félicité les nouveaux bacheliers ainsi que toutes les mères SOS et cadres éducatifs pour leurs efforts inlassables et leur dévouement.

« Leur travail acharné a été essentiel pour l’excellence et le progrès de ces jeunes sur le chemin de l’éducation et de la connaissance », a commenté l’Association SOS Villages d’Enfants.

La même source a par ailleurs souhaité bonne chance aux candidats qui passeront la session de contrôle, tout en encourageant ceux qui n’ont pas réussi cette année à persévérer pour l’année prochaine.

Enfin, l’association exprime sa profonde gratitude à tous les soutiens, qu’il s’agisse d’institutions ou d’individus en affirmant que « leur contribution a été déterminante dans la réussite et l’épanouissement des jeunes élèves».

