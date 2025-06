Décès d’Abdelmajid Hajri en Suède | La Tunisie s’engage pour la vérité

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a confirmé, ce samedi 21 juin 2025, le décès du Tunisien Abdelmajid Hajri, installé à Stockholm en Suède.

Dans un communiqué publié ce samedi 21 juin 2025, le MAE rappelle que l’enquête est en cours et que l’ambassade de Tunisie à Stockholm collabore avec les autorités suédoises afin de faire la lumière sur cette affaire et sur les circonstances exactes du décès et la stricte application des procédures judiciaires au besoin.

Rappelons que le corps sans vie d’Abdelmajid Hajri a été découvert le 11 juin, dans une zone au sud de Stockholm soir une dizaine de jours après sa disparition. Après les examens médico-légaux, les autorités suédoises ont officiellement confirmé qu’il s’agissait bien du corps du jeune tunisien.

Y. N.