Tunisie, la légende du «rocher renversé» de Sousse

À Sousse, le long de la côte est de la Tunisie, se dresse une formation rocheuse connue des habitants sous le nom de «El hajra El-Maklouba» ou «rocher renversé». Entre merveille géologique et mystère, il attire touristes et photographes.

Cette structure géologique singulière, qui semble défier la gravité avec son équilibre précaire, a fasciné des générations d’habitants et de visiteurs, alimentant légendes et curiosités.

C’est en fait une sorte d’énigme de la nature. Le «rocher renversé» se caractérise par une base étroite qui soutient un rocher plus gros, créant l’illusion d’une pierre à l’envers.

Selon les analyses géologiques, il s’agit d’un cas rare d’érosion différentielle : les vents, la pluie et le sel marin ont lentement usé les parties les plus fragiles de la formation, laissant une masse compacte en équilibre sur le sommet. La singularité de sa forme a également conduit certains scientifiques à émettre l’hypothèse qu’au cours des millénaires, des mouvements tectoniques ont contribué à renverser et à façonner le bloc rocheux dans une configuration apparemment impossible.

Cependant, la particularité de ce rocher a donné lieu à de nombreuses légendes locales. L’une des histoires les plus répandues raconte qu’un géant, dans un accès de rage, lança le rocher vers la mer, mais la pierre s’arrêta miraculeusement, restant en équilibre. D’autres récits évoquent la présence de djinns, esprits de la mythologie arabe, qui auraient délibérément positionné le rocher de cette façon, le transformant en un repère magique, chargé d’énergies bénéfiques ou, selon d’autres, en gardien d’un ancien trésor enfoui.

Outre son charme géologique et mythologique, le «rocher renversé» est devenu au fil du temps une destination prisée des randonneurs et des photographes. Son emplacement offre une vue panoramique sur la côte et la mer Méditerranée, ce qui en fait un endroit idéal pour admirer le coucher du soleil ou simplement profiter de la tranquillité du paysage.

Le «rocher renversé» de Sousse représente un mélange parfait de nature et de culture, un lieu où la géologie rencontre la légende.

Le site est facilement accessible et représente un détour culturel intéressant pour ceux qui séjournent à Sousse ou dans les stations touristiques voisines telles que Monastir et El-Kantaoui.

Pour ceux qui visitent la Tunisie, un arrêt à cette formation rocheuse unique offre l’opportunité de s’immerger dans une atmosphère pleine de mystère et de beauté, témoignant une fois de plus de la richesse du patrimoine naturel et culturel de la Méditerranée.

Traduit de l’italien.

D’après Ansamed.