Nabeul vibre au rythme du Festival de la fleur de bigaradier 

Du 25 au 27 avril 2025, Nabeul a vibré au rythme du Festival de la fleur de bigaradier pour célébrer l’un des trésors emblématiques de la région du Cap Bon. Le festival a offert une vitrine diversifiée des produits locaux : eaux florales, confitures, gelées, produits cosmétiques et créations artisanales.

Pendant trois jours, la fleur de bigaradier a été au cœur d’un programme riche mêlant exposition-vente, ateliers artisanaux, conférences et concours, réunissant producteurs, artisans, visiteurs et institutionnels autour d’une ambition commune: valoriser durablement ce produit du terroir unique.

L’évènement s’est tenu à Dar Nabel, le siège de l’Association de sauvegarde de la ville de Nabeul (ASVN) et a compté avec l’appui du projet Pampat, qui est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) avec un financement suisse du Seco.

Tout au long du festival, les visiteurs ont pu découvrir une large expovente réunissant les producteurs de la région. Eaux florales de bigaradier, produits cosmétiques, confitures, gelées, articles artisanaux, tableaux de mosaïques inspirés par la fleur emblématique ont été exposés. Toute la diversité et la richesse du patrimoine local était mis à l’honneur.

Cette vitrine vivante a permis aux visiteurs d’aller à la rencontre des acteurs du terroir et d’apprécier l’authenticité des savoir-faire, en assistant à des ateliers de distillation et des démonstrations artisanales et artistiques. Par ailleurs, plusieurs ateliers culinaires traditionnels ont valorisé l’utilisation ancestrale de l’eau de fleur de bigaradier dans les recettes du patrimoine gastronomique de Nabeul.

Diversification de l’offre touristique

En marge du festival, une conférence autour du projet de lancement de la «Route du bigaradier» a permis de présenter en détail cette initiative structurante. Cette route, inspirée de modèles internationaux de valorisation du patrimoine naturel et agricole, ambitionne de relier dans un futur proche plusieurs activités qui intègrent le maillon agricole, la transformation et la valorisation artisanale et touristique du bigaradier à Nabeul. Elle s’inscrit dans une démarche de diversification de l’offre touristique régionale, en valorisant le terroir tout en stimulant l’économie locale. Les débats ont mis en lumière les enjeux et les perspectives de ce projet pour la région. Il s’agit notamment de développer un tourisme culturel durable, de prolonger la saison touristique au-delà de l’été, d’encourager les circuits courts et de créer de nouveaux débouchés pour les artisans et les producteurs. À cette occasion, Wahid Ben Fradj, le commissaire régional au tourisme de Nabeul, a affirmé : «La Route du bigaradier est un projet ambitieux qui répond parfaitement aux nouvelles attentes des visiteurs en quête d’authenticité. Elle permettra de renforcer l’attractivité de Nabeul tout au long de l’année et de dynamiser durablement l’économie locale.»

De son côté, Zouhaier Bellamine, président de l’ASVN, a souligné : «Ce projet est porteur d’avenir pour notre région. Il implique un engagement collectif pour faire rayonner notre patrimoine naturel et artisanal à l’échelle nationale et internationale. Nous sommes déterminés à relever ce défi en mobilisant tous les acteurs locaux.»

Concours de la meilleure eau de fleur de bigaradier

Le festival a également accueilli la première édition du concours de la meilleure eau de fleur de bigaradier, un temps fort visant à stimuler l’amélioration continue de la qualité du produit, du respect des bonnes pratiques de fabrication, de la traçabilité ainsi que de l’innovation en matière de présentation. Le concours a mobilisé un jury d’experts pour évaluer les échantillons selon des critères précis incluant les caractéristiques organoleptiques, la présentation du produit à travers l’emballage et la qualité sensorielle.

À l’issue de ce processus rigoureux, la société Organica a remporté la première place, suivie de la société Mida avec une médaille d’argent, tandis que la coopérative SMBSA commercialisant la marque Fechka Flowers a décroché la troisième place. Ce concours contribue à instaurer une véritable culture de l’excellence parmi les producteurs de la région.

Cette première édition du concours constitue l’aboutissement de tout un processus initié dans le cadre du projet Pampat. Plusieurs sessions de formations en faveur des producteurs et artisans de la région de Nabeul pour maîtriser la qualité de leurs produits, ont été organisées. Une formation pour l’élaboration d’un panel de dégustation qui permettra d’évaluer les caractéristiques organoleptiques de l’eau de fleur de bigaradier et de poser les bases d’une démarche qualité structurée a également été initiée.

Le festival a également été l’occasion de valoriser la fleur de bigaradier à travers différentes techniques artisanales développées lors des ateliers créatifs en pâte Fimo et en céramique au sein du Hub Design de Nabeul relevant de l´Office national de l’artisanat (Ona). Ces ateliers ont permis aux artisans et jeunes créateurs d’explorer de nouvelles techniques tout en s’inspirant de l’univers du bigaradier. Ils ont ainsi contribué à renforcer les synergies entre le patrimoine artisanal et valorisation des produits du terroir, dans une approche résolument tournée vers la créativité.

Une dynamique de développement régional

La responsable du Hub Design, Sana Mansour, a salué l’impact de cette initiative : «Cette nouvelle démarche permet aux créateurs locaux de développer de nouveaux produits qui tirent leur inspiration du patrimoine de la région. C’est une passerelle entre mémoire culturelle et innovation créative, une dynamique porteuse pour tout l’écosystème local.»

Impulser une dynamique de développement régional autour des produits du terroir phares, en conjuguant agriculture, artisanat et tourisme pour créer de nouvelles opportunités économiques et touristiques durables, tel est l’objectif recherché à travers les différentes activités initiées dans la région de Nabeul.

Le festival a été organisé dans le cadre de la première Stratégie tunisienne de promotion et de valorisation des produits du terroir, en cours de mise en œuvre dans le gouvernorat de Nabeul depuis 2022 par la Direction générale de la production agricole (DGPA) du ministère de l’Agriculture et l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia), avec l’appui du projet Pampat (Onudi /Seco).

La fleur de bigaradier a été sélectionnée comme l’un des produits phares du gouvernorat de Nabeul et bénéficie d’un programme d’appui spécifique à travers cette stratégie. Un ensemble d’actions de valorisation et de promotion est en cours, mené en partenariat avec les institutions concernées, les acteurs privés et la société civile.

