Vient de paraître | ‘‘La Ligue des États Arabes à Tunis  (1979-1990) »

Le journaliste tunisien Mohamed Mamoun Abassi vient de publier un essai historique intitulé ‘‘La Ligue des États Arabes à Tunis (1979-1990)’’, à l’occasion du 80e anniversaire de la fondation de cette organisation panarabe, le 22 mars 1945), et 46e anniversaire de l’adoption de la résolution relative au transfert de son siège du Caire à Tunis.

C’était lors de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue, réunie au niveau des ministres arabes des affaires étrangères et de l’économie, à Bagdad, en mars 1979, et ce en application de la recommandation du IXe Sommet Arabe, tenu en novembre 1978 dans la capitale irakienne, après la signature de l’accord de paix entre l’Égypte et Israël.

Ancien rédacteur en chef à l’Agence Tunis Afrique Presse (Tap), et ancien attaché de presse (1979 -1990), au cabinet du secrétaire général de la Ligue Arabe, feu Chédli Klibi, Mohamed Mamoun Abassi maîtrise bien son sujet.

Cet ouvrage de 200 pages en format moyen, publié à Tunis aux Editions Santillana, est, comme le souligne l’auteur, «une contribution à la préservation de la mémoire d’une étape de l’action arabe commune qui s’est poursuivie durant dix ans (1979-1990».

Il s’agit d’un travail essentiellement documentaire dont la finalité n’est point d’évaluer l’action menée par la Ligue Arabe, au cours de cette étape, tâche, que l’auteur considère être du ressort des historiens.

Il convient de rappeler que dans un premier livre, paru en février 2024, sous le titre ‘‘Itinéraire d’un journaliste à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) et à la

Ligue des États Arabes’’, Mohamed Mamoun Abassi avait passé en revue certains aspects de l’action arabe commune, au sein de la Ligue Arabe durant l’étape de Tunis, en mettant l’accent, notamment, sur sa mission en tant qu’attaché de presse consistant à assurer la couverture médiatique des activités de l’organisation, avec ses différentes structures.

Dans ce nouveau livre, l’auteur revient sur différents aspects de l’action arabe commune dont il a été témoin au cours de cette décennie. Il précise, également, que «l’une des motivations de la publication de ce livre était, en particulier, le constat selon lequel la bibliothèque arabe manque d’ouvrages traitant de la période tunisienne de l’histoire de l’action arabe commune en général, et de la Ligue arabe, en particulier».

Le livre contient des photos et des documents liés à cette étape, ainsi qu’un aperçu des contextes arabes, régionaux et internationaux, qui ont caractérisé cette période. On y trouve, également, les listes des noms des divers acteurs de cette période, notamment, des personnalités éminentes, des experts, des journalistes et autres personnes plus ou moins connues, qui ont contribué, chacun selon ses attributions et sa fonction, à l’action arabe commune au cours de la période en étudiée.