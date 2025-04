Listes des romans en course pour les 29e Prix Comar d’Or  

Les Assurances Comar ont rendu public la liste définitive des romans en lice pour les 29e Prix Comar d’Or du roman tunisien publié en langues arabe et française.

Année exceptionnelle, qui précède le 30e anniversaire de ce prix qui a joué un rôle important dans le développement de l’art romanesque en Tunisie, suscitant des vocations et révélant de nouveaux talents. En effet, quelque 76 romans sont en lice cette année pour les trois prix mis en jeu dans chacune des deux langues (Comar d’Or, Prix spécial du jury et Prix Découverte), 55 en arabe et 21 en français.

Les membres des deux jurys sont en pleine délibération et le comité d’organisation est en train de mettre les dernières touches aux préparatifs pour la soirée de proclamation du palmarès prévue pour le 17 mai prochain au Théâtre municipal de Tunis. Le suspense est à son comble et le secret bien gardé. Nous connaîtront bientôt les heureux gagnants (ou gagnantes).

Vous trouverez ci-dessous la liste des 76 romans en course.