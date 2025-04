Affaire Me Mannai | Trois mandats de dépôt émis pour meurtre avec préméditation

Trois mandats de dépôt ont été émis dans le cadre de l’enquête sur le meurtre de l’avocate Mongia Manaï, dont le corps sans vie a été découvert samedi dernier dans un canal à La Manouba.

Le juge d’instruction du premier bureau du tribunal de première instance de La Manouba a émis trois mandats de dépôt à l’encontre du fils de la victime, de son ex-mari, et d’un ouvrier travaillant dans une station de lavage de voitures et locataire du domicile de Me Mannai.

Ces derniers sont poursuivis pour meurtre avec préméditation et complicité, précise Mohamed Amine Hammami, porte-parole du tribunal et substitut du procureur, cité par l’agence TAP.

La même source ajoute qu’un mandat de recherche a été émis à l’encontre du quatrième suspect, qui n’est autre que le 2e fils de la victime et qui aurait, selon différentes sources, quitté le territoire national.

L’enquête se poursuit activement afin de déterminer avec précision les rôles de chacun dans ce crime crapuleux et de traduire tous les responsables devant la justice.

Y. N.