Réunion à Tunis des chefs d’état-major des armées de la Méditerranée occidentale

Le 17e Sommet des chefs d’état-major des armées des pays membres de l’Initiative «5+5 Défense» s’est tenu jeudi 2 octobre 2025 à Tunis, sous la présidence tunisienne, avec la participation des chefs militaires des pays partenaires et d’une délégation d’officiers supérieurs.

Le groupe 5+5 est composé de l’Italie, de la France, de l’Espagne, du Portugal et de Malte pour la rive européenne de la Méditerranée, et de la Tunisie, de l’Algérie, du Maroc, de la Libye et de la Mauritanie pour la rive nord-africaine.

Dans le communiqué final adopté à l’issue de la réunion, les pays membres ont réaffirmé leur «engagement à soutenir les mécanismes conjoints de coopération militaire», leur volonté de «créer de nouveaux outils de travail pour renforcer les partenariats institutionnels» et de «construire un climat de confiance mutuelle et durable dans l’espace euro-maghrébin». Ils ont également réaffirmé «l’importance du respect des valeurs universelles et de la solidarité dans la gestion des crises régionales».

Dans son discours d’ouverture, le général Habib Dhif, directeur général du renseignement et de la sécurité au ministère tunisien de la Défense, a souligné le rôle de l’Initiative de défense 5+5 comme un «mécanisme flexible et efficace de coopération, notamment dans la gestion des crises et la lutte contre les menaces sécuritaires croissantes».

Il a également souligné la nécessité de «renforcer la coordination dans des domaines clés tels que la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, la migration irrégulière et la protection des routes maritimes en Méditerranée occidentale».

La Tunisie, en tant que présidente de l’Initiative cette année, a réaffirmé sa détermination à «développer davantage les mécanismes de coopération et à consolider l’intégration entre les pays membres».

Les chefs d’état-major participants ont, pour leur part, salué le rôle de la Tunisie dans la revitalisation de l’Initiative, soulignant l’importance d’une approche globale et concertée pour relever les défis communs. Ils ont également appelé à un «partenariat renforcé et à un dialogue responsable, afin de servir les intérêts des peuples de la région et de répondre à leurs aspirations à la sécurité et à la stabilité».

En conclusion de la réunion, M. Dhif a réitéré l’engagement de la Tunisie à poursuivre ses travaux dans un esprit de partenariat et de coordination, soulignant que la responsabilité partagée et le collectif resteront des facteurs clés du succès de l’Initiative «Défense 5+5», au service d’un avenir plus sûr et plus stable pour la Méditerranée occidentale et les générations futures.