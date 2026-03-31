Évacuation du Liban | un troisième groupe de 9 Tunisiens est arrivé à Tunis

Ce mardi 31 mars 2026, neuf citoyens tunisiens en provenance du Liban ont atterri à l’aéroport de Tunis-Carthage après une escale à Istanbul.

À leur arrivée, ils ont été accueillis par des représentants du ministère des Affaires étrangères ainsi que par des membres du Croissant-Rouge tunisien ainsi que leurs familles, qui ont exprimé leur soulagement, indique une source citée par l’agence Tap.

Cette opération est le fruit d’une coordination étroite entre le ministère des Affaires étrangères, l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE) et l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports (pour l’hébergement) et le Croissant-Rouge tunisien (pour la prise en charge logistique et alimentaire).

Avec l’arrivée de ce groupe via Istanbul, le nombre total de Tunisiens rapatriés du Liban s’élève désormais à 37 personnes. Les deux vagues précédentes avaient été acheminées via la Jordanie les 15 et 18 mars.

La mission diplomatique tunisienne au Liban affirme par aielleurs qu’elle reste en état d’alerte maximale et rappelle que pour toute assistance ou urgence, les ressortissants peuvent contacter l’ambassade via :

WhatsApp : +961 81 369 290

Téléphone fixe : +961 5 457 431 // +961 5 457 430

E-mail : ambassadetunisieliban@gmail.com

Y. N.