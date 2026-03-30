Déclaration de la Tunisie à l’occasion du 50e anniversaire de la Journée de la Terre

La Tunisie commémore aujourd’hui, le 30 mars 2026, le cinquantième anniversaire de la Journée de la Terre, qui constitue un symbole national impérissable et une étape honorable dont le peuple palestinien tire les valeurs de résilience dans la poursuite de son combat continu pour défendre la terre et les lieux saints contre l’arrogance de l’entité sioniste agressive, ses crimes, ses projets d’éradication, et sa persistance dans les tentatives de déplacement forcé, de confiscation des terres et de leur expropriation, ainsi que d’effacement des caractéristiques d’Al-Qods et de sa judaïsation.

En commémorant cet anniversaire, nous exprimons notre profonde préoccupation face à la poursuite des violations par l’entité occupante de l’accord de cessez-le-feu dans la Bande de Gaza, ainsi qu’au resserrement de l’étau sur ses habitants par la fermeture des points de passage, l’interdiction de l’entrée de l’aide humanitaire et les restrictions imposées à la circulation des personnes, ce qui a aggravé la catastrophe humanitaire que subissent les habitants du territoire.

La célébration de ce cinquantième anniversaire coïncide également avec la poursuite par les autorités de l’entité occupante de leurs politiques d’annexion et l’adoption de plans d’enregistrement des terres palestiniennes en Cisjordanie occupée au nom de l’État de l’entité, dans le but d’élargir l’implantation des colonies et de créer un nouveau fait accompli visant à imposer sa prétendue souveraineté sur le territoire palestinien occupé, en violation flagrante de toutes les lois et conventions internationales pertinentes.

Aujourd’hui, la Tunisie rend hommage à la résistance héroïque du fier peuple palestinien, qui affronte seul l’arrogance et la tyrannie de l’entité occupante ainsi que la brutalité de son arsenal militaire, dans un silence suspect et honteux de la communauté internationale, écrivant ainsi une nouvelle épopée historique dans sa lutte continue pour recouvrer ses terres usurpées et restaurer ses droits historiques légitimes.

À cette occasion, la Tunisie réaffirme son soutien inconditionnel au peuple palestinien frère dans la défense de son droit inaliénable et imprescriptible, et confirme sa position constante en faveur des frères palestiniens dans leur droit à l’autodétermination et dans leur lutte pour la récupération pleine et entière de leurs droits historiques légitimes, ainsi que pour l’établissement de leur État sur l’ensemble du territoire palestinien, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

Communiqué MAE