Une annonce pleine de bonheur | Ons Jabeur attend un heureux évènement

La championne de tennis tunisienne et ancienne N°2 mondiale, Ons Jabeur, a partagé une annonce pleine de bonheur ce lundi 10 novembre 2025.

Via une vidéo postée sur son compte Instagram, Ons Jabeur a partagé cet heureux évènement : Elle attend son premier enfant et affirme donc que « le court devra patienter encore un peu » car avec son époux et préparateur physique Karim Kammoun, ils s’apprêtent à accueillir leur « plus petit coéquipier »

« J’ai pris une petite pause pour me ressourcer et me recentrer… Il s’avère qu’on préparait en réalité le plus mignon des retours», a -t-elle notamment écrit

À 31 ans, la championne de tennis surnommée la ministre du bonheur réalisera son rêve qui lui tient le plus à cœur avec l’arrivée d’un petit garçon qui rejoindra l’équipe en avril.

Y. N.