OM – Atalanta en live streaming : le match de la dernière chance pour les Marseillais

Ce soir, l’Olympique de Marseille accueille l’Atalanta Bergame au Stade Vélodrome pour la 4ᵉ journée de la phase de groupes de la Ligue des champions 2025-26. Les Marseillais, emmenés par l’entraîneur italien Roberto De Zerbi, ciblent impérativement les trois points après un début de campagne compliqué (3 points en 3 matchs).

Face à eux, l’Atalanta de Ivan Jurić traverse une période délicate et peine à concrétiser malgré une solide assise européenne.

Avec l’imposante ambiance du Vélodrome et l’impératif pour l’OM de se relancer, ce match s’annonce comme un tournant pour la qualification.

Suivez en direct le match OM Atalanta :