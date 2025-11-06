Real Betis – Lyon en live streaming : la Ligue Europa 2025-26 au sommet, l’OL face à son test à Séville

Ce jeudi 6 novembre 2025 à 21h, le Real Betis accueille l’Olympique Lyonnais au stade Estadio La Cartuja (Séville) pour la 4ᵉ journée de la phase de groupes de la UEFA Europa League 2025‑26. Les Gones, invaincus avec 9 points en 3 journées, visent un quatrième succès afin de conforter leur position en tête du groupe.

De leur côté, les Andalous du Betis comptent 5 points et espèrent profiter de l’avantage à domicile pour lancer une dynamique positive.

Entre ambition européenne, importance du classement et enjeux individuels, ce match Betis–Lyon s’annonce comme un rendez-vous clé pour les deux clubs.

Suivez en direct le match OL Betis :