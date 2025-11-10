L’Espérance de Tunis dévoile la blessure de Youcef Belaïli

L’Espérance sportive de Tunis a dévoilé, ce lundi 10 novembre 2025, la blessure de son milieu offensif, l’international algérien Youcef Belaïli.

Blessé hier lors du Derby de la capitale face au Club Africain (CA), Youcef Belaïli a effectué une série d’examens, dont une IRM qui a révélé une rupture des ligaments croisés.

Le joueur doit être opéré dans les prochains jours, précise encore l’EST, en souhaitant prompt rétablissement à son joueur phare, qui devra observer au moins six mois d’absence.

Coup dur pour l’Espérance qui s’apprête à attaquer la phase de poules de la Ligue des champions mais aussi pour l’Algérie qui sera privée de Youcef Blelaïli à la Coupe d’Afrique des nations, qui aura lieu au Maroc du 21 décembre au 18 janvier au Maroc.

Y. N.