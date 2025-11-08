Fares Ferjani en argent à la Coupe du monde de sabre à Alger

L’escrimeur tunisien Fares Ferjani a décroché la médaille d’argent, ce samedi 8 novembre 2025, à la Coupe du monde de sabre, qui se déroule à Alger.

LA bonne nouvelle a été annoncée par le Comité national olympique tunisien (Cnot) qui félicite Fares Ferjani pour cette nouvelle distinction et pour son parcours à Aler, où il a écarté tour à tour l’Iranien Nima Zahadi, l’Américain Jayden Calihan, le Japonais Yuto Rikiteik (15–9) ce qui lui a permis de se qualifier en quart de finale.

Fares Ferjani s’est ainsi imposé face au Français Maxime Bianfetti puis le Sud-Coréen Oh Sanguk (15–14) avant de s’incliner en finale, remportée par l’Américain Colin Heathcock.

On notera que demain, dimanche, Fares Ferjani participera en équipe dans le cadre de la même compétition.

Y. N.