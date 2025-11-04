PSG – Bayern en live streaming : clash de titans en Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain accueille ce mardi soir le Bayern Munich dans un duel au sommet de la Ligue des Champions 2025-2026, promettant spectacle et enjeux majeurs. Le PSG, invaincu en phase de groupes, doit composer sans Désiré Doué (blessé) et Ilya Zabarnyi (suspendu), tandis que Ibrahim Mbaye fait son retour dans le groupe parisien.

En face, les Bavarois emmenés par Harry Kane, en grande forme cette saison, restent une menace offensive constante.

Ce match PSG – Bayern apparaît déjà comme l’un des chocs les plus attendus de cette phase de poules, entre ambitions européennes, stars mondiales et enjeux de prestige.

Suivez en direct le match PSG Bayern :