Tunisie | Kaïs Saïed menace : «Pas de répit pour les traîtres !»

«Le tribunal de l’Histoire a rendu son verdict définitif. Il n’y aura pas de répit pour les traîtres ni de retour en arrière», a déclaré le président Saïed, droit dans ses bottes, lors de sa rencontre avec la cheffe du gouvernement Sarra Zaâfrani Zenzeri, lundi 24 novembre 2025, au Palais de Carthage.

Le président de la République s’est une nouvelle fois attaqué à ceux qui, au sein de l’administration publique «considèrent leur poste comme une fin en soi et ne cherchent que les privilèges». «Ils n’ont aucune place auprès du peuple tunisien. Le pouvoir est une responsabilité et un lourd fardeau», a-t-il dit.

Kaïs Saïed a également insisté sur le fait que «l’État ne restera pas les bras croisés face à ceux qui maltraitent les citoyens, sous quelque forme que ce soit.» Cet avertissement s’adresse à «ceux qui ont hypothéqué le pays, cherché à le diviser ou à brader ses ressources, [et qui] seront poursuivis», a-t-il menacé.

«Chaque responsable œuvre actuellement dans le cadre de la Constitution du 25 juillet 2022 et il doit toujours garder à l’esprit les attentes légitimes du peuple», a aussi affirmé le locataire du Palais de Carthage, selon le même communiqué, laissant ainsi entendre que certains hauts responsables œuvrent encore en dehors du système politique qu’il avait mis en place au lendemain de la proclamation de l’état d’exception, le 25 juillet 2021, et des réformes institutionnelles initiées dans la foulée.

I. B. (avec Tap).