Débat à l’IACE | Stress hydrique et valorisation de l’eau

Le Centre des changements climatiques de l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) organise son notre premier événement «RésEau d’opportunités : résilience & eau, les clés de demain».

Cet événement, qui se tiendra demain, lundi 24 novembre 2025, au siège de l’IACE au Lac 1, à Tunis, vise à ouvrir un dialogue national approfondi sur le stress hydrique que traverse la Tunisie, menaçant son développement économique et social.

Les deux panels au programme porteront sur, respectivement, «Les nouvelles technologies au service de l’agriculture» et «Les ressources et valorisation de l’eau.»

Ces thèmes seront discutés par de hauts responsables, un panel d’experts, et de spécialistes.

La Tunisie subit un stress hydrique intense, se traduisant par un approvisionnement en eau insuffisant par habitant, une situation aggravée par le changement climatique, la sécheresse et une demande croissante due à la démographie et à l’agriculture.

Le pays, classé parmi les pays les plus exposés au stress hydrique, mobilise actuellement presque la totalité de ses ressources conventionnelles et se tourne vers le dessalement, bien que cette solution soit coûteuse.

Pour faire face au déficit hydrique, le pays doit recourir à toutes les solutions possibles et à faire preuve d’inventivité pour valoriser cette ressource rare et en tirer le meilleur bénéfice. Dans ce cadre, les technologies peuvent offrir des procédés révolutionnaires.

