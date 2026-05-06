La Suisse et la Tunisie renouvellent leur engagement au service des exportations tunisiennes

Le Programme de promotion des exportations Swiss Import Promotion Programme (SIPPO) et Tunisia Export – Centre de Promotion des Exportations Cepex ont signé il y a quelques jours un renouvellement de leur coopération, s’inscrivant dans la continuité d’un partenariat initié en 2017.

Financé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et mis en œuvre par Swisscontact, le programme SIPPO dans sa 3ème phase accompagne les pays partenaires dans le renforcement de leurs exportations vers les marchés internationaux.

Ce nouvel accord vise à :

Renforcer les capacités institutionnelles du CEPEX et l’amélioration des mécanismes d’appui à l’export;

Faciliter et élargir leur accès aux marchés extérieurs;

Faire intégrer des principes de durabilité.

Une attention particulière sera accordée à des secteurs porteurs, notamment les ingrédients naturels et les produits agroalimentaires transformés, afin de soutenir la diversification des exportations et le positionnement de l’offre tunisienne à l’international.

Un partenariat concret au service d’une économie tunisienne plus compétitive, durable et tournée vers le monde.

Communiqué