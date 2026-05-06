Chiens errants à Tunis | Mise au point de la municipalité

Face à des rumeurs persistantes circulant sur les réseaux sociaux, la commune de Tunis a tenu à apporter des précisions majeures concernant ses interventions auprès des chiens errants.

Contrairement aux bruits qui courent, la municipalité affirme qu’elle ne procède pas à une « chasse » aux chiens, mais ses services suivent un protocole strict et humanisé, lit-on dans le communiqué publié dans la soirée de ce mercredi 6 mai 2026.

La même source précise : « L’approche actuelle privilégie la sécurité des citoyens tout en garantissant l’intégrité physique des animaux grâce à un parcours de soins structuré. »

Le processus de prise en charge se déroule en plusieurs étapes : les animaux sont récupérés par des équipes spécialisées et transférés au centre de stérilisation de la municipalité de Tunis avant d’y recevoir les soins vétérinaires nécessaires et d’être vaccinés.

Une fois la phase de stérilisation et de traitement terminée, les chiens sont transférés vers un espace dédié situé au Belvédère, offrant un environnement sûr et adapté à leurs besoins.

À travers cette mise au point, la municipalité de Tunis réitère son engagement total à maintenir un équilibre en protégeant la santé publique tout en respectant les principes fondamentaux de la protection animale.

Y. N.