Météo | Prévisions INM : Un ciel instable pour cette nuit

Les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM) pour cette nuit annoncent un ciel capricieux sur l’ensemble du pays, avec des pluies attendues sur le Nord.

Le ciel sera parfois chargé de nuages denses sur l’extrême Nord, accompagnés de pluies éparses. L’INM précise que pour le reste des régions, le temps sera marqué par un passage de nuages plus légers.

Dans son bulletin, l’INM appelle à la vigilance dans les régions côtières ainsi que dans le Sud, où les vents souffleront fort. Des phénomènes de tourbillons de sable locaux pourraient réduire la visibilité dans les zones sahariennes. Partout ailleurs, le vent restera faible à modéré.

Concernant les températures, l’INM annonce des minimales nocturnes variant entre 14°C et 19°C au Nord et au Centre, et entre 20°C et 25°C dans le Sud du pays.

Y. N.