Zied Dabbar élu vice-président de la Fédération internationale des journalistes

Zied Dabbar vient d’être élu, ce mercredi 6 mai 2026, au poste de vice-président de la Fédération internationale des journalistes (FIJ).

L’annonce a été faite par le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), qui se réjouit de l’élection de son président en tant que vice-président de la FIJ.

Cette élection s’est déroulée lors du congrès de la FIJ qui se tient à Paris du 4 au 7 mai, a précisé le Syndicat. Ce dernier a qualifié cet événement d’« historique », soulignant qu’il s’agit de la toute première fois que la Tunisie accède à un tel niveau de responsabilité au sein de la direction de cette organisation mondiale.

Pour rappel, la Fédération internationale des journalistes est une institution de poids dans le paysage médiatique global, regroupant 187 syndicats et associations professionnelles et plus de 600 000 journalistes à travers le monde.

Y. N.