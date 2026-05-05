Tunisie | Décès du Dr Noureddine Slimane, pionnier de la chirurgie orthopédique

C’est avec une immense tristesse et une profonde émotion que le Conseil national de l’Ordre des médecins (Cnom) a annoncé le décès du regretté Docteur Noureddine Slimane, éminent spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique.

Le Dr Noureddine Slimane était un pionnier de la chirurgie de la colonne vertébrale en Tunisie. Il a su porter avec brio le flambeau de l’excellence académique et médicale, succédant à son illustre prédécesseur, le Pr Mohamed El Kassab.

À la tête de l’Institut Mohamed Kassab d’Orthopédie, il a poursuivi avec dévouement l’œuvre de construction et de modernisation de cette institution de référence et s’est consacré sans relâche au service des patients et à la formation des futures générations de chirurgiens, a indiqué le CNOM ce mardi 5 mai 2026.

Noureddine Slimane a par ailleurs présidé l’Association des parents et amis des handicapés tunisiens (APAHT), qui lui a également rendu hommage ce jour, en regrettant le départ d’un « homme profondément bon, généreux et altruiste ».

Le départ du Dr Slimane laisse un vide immense , mais son héritage scientifique et humain continuera de briller à jamais.

Y. N.