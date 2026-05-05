Tunisie | Coup d’envoi du Bac blanc ce mercredi 6 mai

À moins d’un mois de la session principale, les lycéens tunisiens entament demain une étape cruciale de leur préparation : le baccalauréat blanc, une simulation en conditions réelles.

Dès demain, mercredi 6 mai 2026, les candidats des établissements publics et privés passeront les épreuves écrites du troisième trimestre.

Ce « Bac blanc » ne se limite pas à un simple contrôle de connaissances, car il se déroule dans les mêmes conditions que les examens nationaux afin de familiariser les élèves avec l’exigence et le rythme des épreuves officielles.

Selon le calendrier, les examens se poursuivront les 7, 8, 11, 12 et 13 mai, sachant que cette simulation complète couvre l’ensemble des matières obligatoires et optionnelles.

Cette étape marque le début de la dernière ligne droite pour les futurs bacheliers, qui sont attendus à la session principale les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin prochains.

Y. N.