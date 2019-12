Panique lors d’un voyage du navire Tanit : La CTN donne des explications

Le car-ferry, Tanit, a quitté, samedi, 21 décembre 2019, le port de Gênes, en Italie, après avoir préalablement obtenu les permis nécessaires de la part des autorités portuaires italiennes, tout comme les autres embarcations qui devaient prendre la mer le même jour. C’est ce qu’a assuré la Compagnie tunisienne de navigation (CTN), via un communiqué rendu public aujourd’hui, 23 décembre.

Les explications de la CTN viennent donner suite aux vives critiques émises à son encontre par les passagers de Tanit, ce matin, à son arrivée à La Goulette, suite à l’état de panique et de peur qu’ils ont vécu, lors du voyage maritime, du fait des perturbations météorologiques.

Plusieurs voyageurs ont, en effet, indiqué que la CTN aurait dû annuler ou reporter cette navette.

La CTN a, pour sa part, précisé qu’elle est équipée des technologies modernes et nécessaires pour affronter des tempêtes en préservant la sécurité des passagers, de l’équipage et de la structure du bateau, ajoutant que les vents violents qui ont causé un état de panique et une confusion chez les passagers n’ont pas causé de dégâts.

La CTN estime que les conditions météorologiques observées ne représentaient pas de risque et que si c’était le cas, elle aurait automatiquement reporté ou annulé le voyage, tout en assurant que l’autorité portuaire ne lui aurait, de toute façon, pas donné le feu vert pour quitter le port de Gênes si la météo n’était pas favorable.

La CTN a, tout de même, présenté ses excuses à ses clients pour les inconvénients qui leur étaient occasionnés durant ce voyage.

C. B. Y.