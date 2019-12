Zied El-Hechmi, de la troupe de Chams Eddine Bacha à la coalition Al Karama

Décidément, les profils originaux ne manquent pas parmi les députés de la coalition islamiste Al-Karama! Après le «slèmji» Rached Khiari, membre d’une troupe de « soulamia », voici Zied El-Hechmi, ancien membre de la troupe de Chams Eddine Bacha.

Ce dernier a déclaré sur les ondes de Mosaïque FM qu’un député Al-Karama fit partie de sa troupe en se gardant toutefois de le nommer. Et la toile tunisienne qui est d’un niveau intellectuel très élevé s’enflamma et les pronostics commencèrent pour ne plus s’arrêter comme si on était à Longchamp ou sur l’hippodrome de Vincennes.

Zied El-Hechmi à l’Assemblée faiant le signe de « Rabaa », signe de ralliement aux Frères musulmans.

Toutefois, le Bernard Pivot tunisien, Samir El-Wafi, roi incontesté et incontestable de la télé poubelle et du buzz, mit fin au suspense et annonça l’identité de l’heureux élu. Décidément entre «soulamia» (troupe de chants liturgiques) et «awada» (troupe de show-biz orientale) , les députés Al-Karama ont le rythme! Et quel rythme!

I. B.